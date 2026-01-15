«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Pour un début, difficile d'imaginer pire scénario : nommé lundi, le nouvel entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assisté impuissant à la débâcle de son équipe sortie par un mal classé de D2, Albacete (3-2), mercredi en 8e de finale de la Coupe du Roi. La presse s’est montrée très critique envers le club madrilène.

Coupe du Roi : le Real Madrid humilié et éliminé par une D2 15.01.2026

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

«Dans ce club, un match nul est déjà mauvais. C'est une tragédie. Imaginez une défaite comme celle-ci, c'est douloureux», a déclaré à l'issue de la rencontre l'ex-latéral droit de 42 ans, qui dirigeait jusqu'alors la réserve du Real. Il a remplacé lundi son ex-coéquipier Xabi Alonso à la tête de l'équipe première, au lendemain de la défaite en Supercoupe contre le FC Barcelone (3-2).

Souhaitant «un nouveau départ» à son équipe, Arbeloa a vécu un cauchemar depuis le bord de la pelouse du petit club de Castille-La Mancha, actuel 17e de deuxième division, avec un public de plus en plus en fusion à mesure que le scénario s'emballait et que l'ambiance devenait tendue sur le terrain.

«Si quelqu'un est responsable et doit être blâmé pour ce résultat, c'est clairement moi, celui qui a pris les décisions concernant la composition de l'équipe, la façon dont nous voulions jouer, les remplacements», a assumé Arbeloa après le match.

En l'absence de Kylian Mbappé laissé au repos et avec plusieurs jeunes pousses titulaires, le Real a été douché d'entrée par Javi Villar (42e, 1-0). Franco Mastantuono est parvenu à égaliser rapidement (45e+3, 1-1). Les Merengues ont eu les pires difficultés en seconde période pour se créer des occasions et ce sont les joueurs locaux qui en ont encore profité en inscrivant un but à huit minutes du terme par Jefté Betancor (82e, 2-1).

Plusieurs cadres (Dani Carvajal, David Alaba, Eduardo Camavinga) ont fait leur entrée mais c'est le jeune et prometteur attaquant Gonzalo Garcia qui a cru éviter le pire à son équipe en égalisant sur corner dans le temps additionnel (90e+1, 2-2). C'est alors que Betancor a signé un doublé pour Albacete, synonyme de coup de grâce pour le Real (90e+4).

«Un désastre qui restera dans les annales»

Au lendemain de cette humiliation, les critiques acerbes ont fusé dans la presse espagnole. «DÉBÂCLE TOTALE», a notamment titré en majuscules le quotidien sportif «Marca», proche du club de la capitale. Avant d’écrire : «Un Real Madrid véritablement honteux.» Pour «AS», «un tel désastre, qui restera dans les annales, n'est assurément pas un bon début pour une nouvelle ère».

Pour éviter que le club multi-titré du football mondial ne s'enfonce dans une crise encore plus profonde, le Real devra se ressaisir dès le week-end prochain avec la réception de Levante en Liga où le leader FC Barcelone le devance de quatre points.