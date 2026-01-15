«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Pour un début, difficile d'imaginer pire scénario : nommé lundi, le nouvel entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assisté impuissant à la débâcle de son équipe sortie par un mal classé de D2, Albacete (3-2), mercredi en 8e de finale de la Coupe du Roi. La presse s’est montrée très critique envers le club madrilène.
«Dans ce club, un match nul est déjà mauvais. C'est une tragédie. Imaginez une défaite comme celle-ci, c'est douloureux», a déclaré à l'issue de la rencontre l'ex-latéral droit de 42 ans, qui dirigeait jusqu'alors la réserve du Real. Il a remplacé lundi son ex-coéquipier Xabi Alonso à la tête de l'équipe première, au lendemain de la défaite en Supercoupe contre le FC Barcelone (3-2).
Souhaitant «un nouveau départ» à son équipe, Arbeloa a vécu un cauchemar depuis le bord de la pelouse du petit club de Castille-La Mancha, actuel 17e de deuxième division, avec un public de plus en plus en fusion à mesure que le scénario s'emballait et que l'ambiance devenait tendue sur le terrain.
«Si quelqu'un est responsable et doit être blâmé pour ce résultat, c'est clairement moi, celui qui a pris les décisions concernant la composition de l'équipe, la façon dont nous voulions jouer, les remplacements», a assumé Arbeloa après le match.
En l'absence de Kylian Mbappé laissé au repos et avec plusieurs jeunes pousses titulaires, le Real a été douché d'entrée par Javi Villar (42e, 1-0). Franco Mastantuono est parvenu à égaliser rapidement (45e+3, 1-1). Les Merengues ont eu les pires difficultés en seconde période pour se créer des occasions et ce sont les joueurs locaux qui en ont encore profité en inscrivant un but à huit minutes du terme par Jefté Betancor (82e, 2-1).
Plusieurs cadres (Dani Carvajal, David Alaba, Eduardo Camavinga) ont fait leur entrée mais c'est le jeune et prometteur attaquant Gonzalo Garcia qui a cru éviter le pire à son équipe en égalisant sur corner dans le temps additionnel (90e+1, 2-2). C'est alors que Betancor a signé un doublé pour Albacete, synonyme de coup de grâce pour le Real (90e+4).
«Un désastre qui restera dans les annales»
Au lendemain de cette humiliation, les critiques acerbes ont fusé dans la presse espagnole. «DÉBÂCLE TOTALE», a notamment titré en majuscules le quotidien sportif «Marca», proche du club de la capitale. Avant d’écrire : «Un Real Madrid véritablement honteux.» Pour «AS», «un tel désastre, qui restera dans les annales, n'est assurément pas un bon début pour une nouvelle ère».
Pour éviter que le club multi-titré du football mondial ne s'enfonce dans une crise encore plus profonde, le Real devra se ressaisir dès le week-end prochain avec la réception de Levante en Liga où le leader FC Barcelone le devance de quatre points.
sa 17.01. 13:55 - 16:10 ∙ blue Sports Live ∙ Real Madrid CF - Levante UD
-
L'événement commence dans: 1j 20h et 9min 21sec