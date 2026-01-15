«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Humiliation en Coupe du Roi «Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real «honteux»

Nicolas Larchevêque

15.1.2026

Pour un début, difficile d'imaginer pire scénario : nommé lundi, le nouvel entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a assisté impuissant à la débâcle de son équipe sortie par un mal classé de D2, Albacete (3-2), mercredi en 8e de finale de la Coupe du Roi. La presse s’est montrée très critique envers le club madrilène.

Coupe du Roi : le Real Madrid humilié et éliminé par une D2

Coupe du Roi : le Real Madrid humilié et éliminé par une D2

15.01.2026

,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

15.01.2026, 15:16

«Dans ce club, un match nul est déjà mauvais. C'est une tragédie. Imaginez une défaite comme celle-ci, c'est douloureux», a déclaré à l'issue de la rencontre l'ex-latéral droit de 42 ans, qui dirigeait jusqu'alors la réserve du Real. Il a remplacé lundi son ex-coéquipier Xabi Alonso à la tête de l'équipe première, au lendemain de la défaite en Supercoupe contre le FC Barcelone (3-2).

Echec galactique en Espagne. Rupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !

Echec galactique en EspagneRupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !

Souhaitant «un nouveau départ» à son équipe, Arbeloa a vécu un cauchemar depuis le bord de la pelouse du petit club de Castille-La Mancha, actuel 17e de deuxième division, avec un public de plus en plus en fusion à mesure que le scénario s'emballait et que l'ambiance devenait tendue sur le terrain.

«Si quelqu'un est responsable et doit être blâmé pour ce résultat, c'est clairement moi, celui qui a pris les décisions concernant la composition de l'équipe, la façon dont nous voulions jouer, les remplacements», a assumé Arbeloa après le match.

Coupe du Roi. Le Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

Coupe du RoiLe Real en crise : Arbeloa éliminé dès son baptême par une D2 !

En l'absence de Kylian Mbappé laissé au repos et avec plusieurs jeunes pousses titulaires, le Real a été douché d'entrée par Javi Villar (42e, 1-0). Franco Mastantuono est parvenu à égaliser rapidement (45e+3, 1-1). Les Merengues ont eu les pires difficultés en seconde période pour se créer des occasions et ce sont les joueurs locaux qui en ont encore profité en inscrivant un but à huit minutes du terme par Jefté Betancor (82e, 2-1).

Plusieurs cadres (Dani Carvajal, David Alaba, Eduardo Camavinga) ont fait leur entrée mais c'est le jeune et prometteur attaquant Gonzalo Garcia qui a cru éviter le pire à son équipe en égalisant sur corner dans le temps additionnel (90e+1, 2-2). C'est alors que Betancor a signé un doublé pour Albacete, synonyme de coup de grâce pour le Real (90e+4).

«Un désastre qui restera dans les annales»

Au lendemain de cette humiliation, les critiques acerbes ont fusé dans la presse espagnole. «DÉBÂCLE TOTALE», a notamment titré en majuscules le quotidien sportif «Marca», proche du club de la capitale. Avant d’écrire : «Un Real Madrid véritablement honteux.» Pour «AS», «un tel désastre, qui restera dans les annales, n'est assurément pas un bon début pour une nouvelle ère».

Pour éviter que le club multi-titré du football mondial ne s'enfonce dans une crise encore plus profonde, le Real devra se ressaisir dès le week-end prochain avec la réception de Levante en Liga où le leader FC Barcelone le devance de quatre points.

Real Madrid CF - Levante UD
Real Madrid CF - Levante UD

sa 17.01. 13:55 - 16:10 ∙ blue Sports Live ∙ Real Madrid CF - Levante UD

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 20h et 9min 21sec

Les plus lus

«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans
Gestion de crise – La commune change de communicant
«Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»
Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»
«Un désastre qui restera dans les annales» d’un Real Madrid «honteux»

Coupe du Roi