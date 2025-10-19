Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe

Melchior Cordonier

19.10.2025

Un éclair au bout de l'ennui: au terme d'un match soporifique, l'attaquant français Kylian Mbappé a de nouveau été le sauveur du Real Madrid dimanche à Getafe (1-0), permettant au géant espagnol de reprendre la tête de la Liga devant le FC Barcelone.

Getafe - Real Madrid 0-1

Getafe - Real Madrid 0-1

LALIGA | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

Agence France-Presse

19.10.2025, 23:33

19.10.2025, 23:41

De retour sur les terrains après sa blessure à la cheville droite avec l'équipe de France, Mbappé a fait la différence en fin de match d'une frappe du droit à l'entrée de la surface (80e, 1-0), sur un excellent service du jeune turc Arda Güler.

Ce dixième but en neuf journées du N.10 merengue permet au Real (1er, 24 points) de reprendre la première place avec deux longueurs d'avance sur son éternel rival, le FC Barcelone (2e, 22 points) à une semaine du Clasico.

Le buteur français, rassurant sur son état physique, avait jusqu'ici buté sur la défense adverse et le gardien David Soria (8e, 32e), manquant également le cadre de peu à plusieurs reprises (9e, 66e), notamment sur un coup franc dévié par le dos de son coéquipier Eder Militao (72e).

Valeureux, mais souvent à la limite dans l'engagement, les joueurs de Getafe ont fini par exploser et ont terminé la partie à neuf, après les expulsions d'Alan Nyom (77e) et Alex Sancris (84e).

Côté madrilène, c'est le gardien belge Thibaut Courtois qui s'est fait un belle frayeur dans le temps additionnel sur une sortie dans les pieds du jeune anglais Abu Kamara (90e+6), où il s'est fait percuter au niveau du genou droit, dont il avait été opéré l'an dernier.

Les 22 joueurs n'ont pas disputé les premières secondes de la rencontre, comme sur les autres pelouse de Liga, pour protester contre la délocalisation du match Villarreal - FC Barcelone aux Etats-Unis.

Plus tôt dimanche, la Real Sociedad (18e, 6 points), en grande difficulté depuis le début de saison, a quitté la dernière place en ramenant un point de son déplacement à Vigo (17e, 7 points) grâce à un but tardif de l’ancien parisien Carlos Soler à la 89e minute (1-1).

Large vainqueur (3-0) à Levante (14e, 8 points), le Rayo Vallecano (10e, 11 points), porté par un doublé de l’international espagnol Jorge De Frutos, a réintégré la première partie de tableau.

Mbappé, auteur dimanche de son 18e but en 14 rencontres toutes compétitions confondues en club et en sélection, tentera d'ajouter une nouvelle victime à sa liste mercredi en Ligue des champions face à la Juventus, pour poursuivre son impressionnante moisson.

Les plus lus

L'abonnement demi-tarif sera maintenu «et même moins cher»
Fedpol mène «une dizaine d'enquêtes» liées au terrorisme
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»
Un éclair de Mbappé pour sortir le Real de l’ennui à Getafe
Les Houthis retiennent 20 employés de l’ONU, dont un haut responsable