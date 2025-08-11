  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Un match du Barça pourrait être délocalisé à Miami

ATS

11.8.2025 - 20:38

La Fédération espagnole de football a donné lundi son feu vert à la délocalisation d'un match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux États-Unis, fin décembre. Il s'agirait d'une première mondiale.

Hansi Flick (à droite) et ses hommes pourraient jouer à Miami.
Hansi Flick (à droite) et ses hommes pourraient jouer à Miami.
EPA

Keystone-SDA

11.08.2025, 20:38

La Fédération espagnole précise dans un communiqué qu'elle va transmettre la requête à l'UEFA et à la FIFA pour faire disputer cette rencontre au Hard Rock Stadium de Miami, qui a accueilli plusieurs matchs du Mondial des clubs, le 20 décembre.

La tenue d'un match officiel de championnat à l'étranger serait une première mondiale, alors que de nombreuses compétitions, dont la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Italie sont déjà délocalisées, notamment en Arabie saoudite.

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump contrarié par le refus de Kiev de céder du territoire
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Explosion dans une usine de charbon à coke en Pennsylvanie
Deux alpinistes ont fait une chute fatale samedi en Valais
Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or