Sauvé par un pénalty à la 100e minute de Kylian Mbappé, le Real Madrid a évité de justesse une nouvelle crise dimanche. Il s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano sous les sifflets de son public au stade Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1 LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26 01.02.2026

Keystone-SDA ATS

Encore proche du néant collectivement, le géant espagnol a arraché la victoire au bout du temps additionnel grâce au sang-froid de l'attaquant français, qui a transformé sans trembler un pénalty provoqué par le Marocain Brahim Diaz après dix minutes d'arrêts de jeu...

L'attaquant brésilien Vinicius Junior avait répondu aux sifflets en ouvrant le score d'une frappe limpide dans la lucarne (15e), mais le Real s'était laissé surprendre en seconde période par l'international espagnol Jorge de Frutos (49e). Ce succès dans la souffrance permet au club madrilène (2e, 54 points) de rester à une longueur de son éternel rival, le FC Barcelone, vainqueur samedi 3-1 à Elche.