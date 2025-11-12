  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Joan Laporta «Un retour de Lionel Messi au Barça ? Ce n’est pas réaliste»

Nicolas Larchevêque

12.11.2025

La président du FC Barcelone Joan Laporta a estimé mercredi que «spéculer» sur un potentiel retour de la légende blaugrana Lionel Messi comme joueur n’était pas «réaliste».

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fermé la porte à un retour de Lionel Messi.
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fermé la porte à un retour de Lionel Messi.
KEYSTONE

Agence France-Presse

12.11.2025, 12:49

Dans une interview à Catalunya Radio, Laporta, interrogé sur le message énigmatique de Messi après sa visite improvisée au Camp Nou, a répété qu’il souhaitait organiser un «hommage» au génie argentin, mais que les supporters barcelonais ne devaient pas espérer en vain le retour de leur idole.

«Les choses ne se sont pas terminées comme on l'aurait souhaité. Si d'une certaine manière, cet hommage peut réparer ce qui n'a pas été fait, je crois que ce serait une bonne chose. Mais avec l’immense respect que j’ai pour Messi, pour tous les professionnels du club, et les socios, je crois que spéculer (sur un éventuel retour en tant que joueur) n’est pas réaliste», a-t-il expliqué.

Bientôt «le plus bel hommage au monde» ?

L’octuple Ballon d’Or, qui avait quitté son club formateur à contre-coeur pour des raisons financières en 2021 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, avait affirmé dimanche sur Instagram qu’il souhaitait «revenir» au Camp Nou, «et pas seulement pour faire ses adieux en tant que joueur».

De retour au Camp Nou. «J'espère que je pourrai revenir» - L'énigmatique message de Messi sur le Barça

De retour au Camp Nou«J'espère que je pourrai revenir» - L'énigmatique message de Messi sur le Barça

Il avait d’ailleurs répété son souhait de revenir vivre à Barcelone dans une interview au quotidien Sport, mardi, après sa visite improvisée du mythique stade catalan, encore en travaux.

«Je ne savais pas qu'il venait, mais le Spotify Camp Nou, c'est chez lui. Je pense que c'était une petite initiative spontanée et sympathique», a affirmé Laporta. Le président blaugrana a assuré que le club «travaillait actuellement» pour que Messi «reçoive le plus bel hommage au monde» une fois les travaux du Camp Nou terminés, devant «105’000 spectateurs».

Les plus lus

«C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi»
Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
Un missile révolutionnaire de 65 centimètres doit mettre en échec Poutine
Condamné, Luis Rubiales refait des siennes et crie au complot