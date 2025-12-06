Encore mené au score, le FC Barcelone est sorti vainqueur d'un choc spectaculaire samedi sur la pelouse du Betis Séville (5-3) pour conserver la première place de la Liga, grâce notamment à un triplé de l'attaquant espagnol Ferran Torres.

Betis - Barcelona 3-5 LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26 06.12.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les hommes d’Hansi Flick, qui avait notamment choisi de mettre au repos plusieurs joueurs clés, dont Raphinha et Robert Lewandowski, repoussent à nouveau le Real Madrid (2e, 36 points) à quatre longueurs, avant la réception dimanche du Celta Vigo (13e, 16 points).

Débordé une première fois en début de match et puni par le Brésilien Antony (6e), le Barça (1er, 40 points) s'est rapidement relancé avec deux buts en deux minutes de Torres (11e, 13e), imité ensuite par le jeune suédois Roony Bardghji (31e), buteur pour la première fois de la saison.

L'attaquant espagnol, surnommé le «Tiburon» (requin), a creusé un peu plus l'écart avant la mi-temps (40e) en s'offrant un triplé, confirmant son statut de meilleur buteur du club catalan avec désormais 11 réalisations en Liga et 13 toutes compétitions confondues.

Le prodige blaugrana Lamine Yamal, maladroit devant le but, a enfoncé le clou sur pénalty en seconde période (59e, s.p), mais le Betis (5e, 24 points) a relancé le suspense en fin de partie grâce au défenseur Diego Llorente (85e) et à un pénalty concédé par Jules Koundé, transformé par le Colombien Cucho Hernandez (90e s.p).

