  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Un triplé de Ferran Torres et le Barça font imploser le Real Betis

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

Encore mené au score, le FC Barcelone est sorti vainqueur d'un choc spectaculaire samedi sur la pelouse du Betis Séville (5-3) pour conserver la première place de la Liga, grâce notamment à un triplé de l'attaquant espagnol Ferran Torres.

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Agence France-Presse

06.12.2025, 20:42

06.12.2025, 23:04

Les hommes d’Hansi Flick, qui avait notamment choisi de mettre au repos plusieurs joueurs clés, dont Raphinha et Robert Lewandowski, repoussent à nouveau le Real Madrid (2e, 36 points) à quatre longueurs, avant la réception dimanche du Celta Vigo (13e, 16 points).

Real Madrid. Kylian Mbappé «en passe de marquer l'histoire comme Cristiano Ronaldo»

Real MadridKylian Mbappé «en passe de marquer l'histoire comme Cristiano Ronaldo»

Débordé une première fois en début de match et puni par le Brésilien Antony (6e), le Barça (1er, 40 points) s'est rapidement relancé avec deux buts en deux minutes de Torres (11e, 13e), imité ensuite par le jeune suédois Roony Bardghji (31e), buteur pour la première fois de la saison.

L'attaquant espagnol, surnommé le «Tiburon» (requin), a creusé un peu plus l'écart avant la mi-temps (40e) en s'offrant un triplé, confirmant son statut de meilleur buteur du club catalan avec désormais 11 réalisations en Liga et 13 toutes compétitions confondues.

Le prodige blaugrana Lamine Yamal, maladroit devant le but, a enfoncé le clou sur pénalty en seconde période (59e, s.p), mais le Betis (5e, 24 points) a relancé le suspense en fin de partie grâce au défenseur Diego Llorente (85e) et à un pénalty concédé par Jules Koundé, transformé par le Colombien Cucho Hernandez (90e s.p).

Autre match de la soirée

Athletic Club - Atlético 1-0

Athletic Club - Atlético 1-0

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
Lionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois
Lausanne renverse Bienne sur le tard, Genève assomme Ajoie
Le jackpot de 2,248 millions de francs est tombé au Swiss Loto
Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»