Le Brésilien Marcelo, longtemps considéré comme un des meilleurs latéraux au monde, a annoncé jeudi qu'il mettait un terme à sa carrière marquée notamment par cinq titres européens avec le Real Madrid.

Nicolas Larchevêque

«Mon histoire en tant que joueur se termine ici, mais j'ai encore beaucoup à donner au football», a déclaré l'ancien international de 36 ans, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. L'ex-latéral gauche emblématique du Real a décidé de ranger les crampons trois mois après avoir résilié son contrat avec Fluminense, son club formateur, où il était revenu en 2023.

Tout au long de sa carrière, débutée en 2005 dans ce club de Rio de Janeiro, sa ville natale, Marcelo s'est forgé un palmarès impressionnant, soulevant 25 trophées en 15 ans avec le Real Madrid, dont cinq Ligues de champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022). Arrivé dans la capitale espagnole à 18 ans, il a également remporté six titres de champion national avec les «Merengues», affichant notamment une grande complicité avec la superstar Cristiano Ronaldo.

Avec Fluminense, il a remporté la Copa Libertadores fin 2023, mais a fini par quitter le club plus tôt que prévu, après un désaccord avec son entraîneur en novembre.

«Une des plus grandes légendes» du Real Madrid

À son apogée au Real, il a été élu six fois au sein de d'équipe-type de la Fifa. «C'est une de nos plus grandes légendes et le Real Madrid sera toujours ta maison», a déclaré le président du club madrilène, Florentino Perez, cité dans un communiqué.

Marcelo a quitté le Real en 2022, à l'issue du triplé historique de trois Ligues de champions consécutives sous la houlette de Zinédine Zidane. Il n'était plus titulaire indiscutable lors de ses dernières saisons en Espagne et a effectué un passage discret de six mois à l'Olympiakos, seul club où il n'a pas été titré.

Avec la Seleçao, Marcelo a disputé 58 matches et a remporté la Coupe des Confédérations en 2013. L'année suivante, il était titulaire lors de la débâcle historique 7-1 face à l'Allemagne lors de la demi-finale de la Coupe du monde de 2014 à domicile. Il a également disputé le Mondial-2018 en Russie, jouant son dernier match sous le maillot du Brésil lors de la défaite 2-1 en quarts de finale face à la Belgique.