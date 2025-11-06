  1. Clients Privés
LaLiga Une tuile pour Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid

ATS

6.11.2025 - 13:57

Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni souffre d'une blessure à la cuisse gauche. Il devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni souffre d'une blessure à la cuisse gauche.
Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni souffre d'une blessure à la cuisse gauche.
IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA

06.11.2025, 13:57

«Après les examens réalisés aujourd'hui par le service médical du Real Madrid, notre joueur Aurélien Tchouaméni a été diagnostiqué avec une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche (arrière de la cuisse, NDLR)», écrit le Real dans un communiqué, sans donner de durée potentielle d'absence.

Selon la presse espagnole, le milieu défensif français devrait être indisponible au moins trois semaines. Il ne sera donc pas convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan.

