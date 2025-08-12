Comme à chaque début de saison en Espagne, le scénario dans la course au titre reste immuable. Les deux énormes favoris sont le FC Barcelone, champion sortant, et le Real Madrid.

Lamine Yamal et le Barça remettent leur titre en jeu dès ce week-end. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux géants ont remporté neuf des dix derniers titres. Même si Nico Williams, dont le transfert en Catalogne semblait certain, a finalement choisi de rester à Athletic Bilbao, la puissance de feu du Barça – 102 buts inscrits en Liga la saison dernière – reste impressionnante.

Avec le phénomène Lamine Yamal, les blaugrana espèrent bien damer le pion au Real Madrid et couronner leur retour dans le Camp Nou rénové par un nouveau sacre. Les travaux n'ont pas constitué une sinécure dans l'enceinte historique du Barça, que l'équipe devrait enfin retrouver cet automne.

La saison dernière a été décevante pour le Real, notamment sur le plan défensif. Xabi Alonso, qui a succédé sur le banc à Carlo Ancelotti, a dépensé 120 millions pour renforcer ce secteur de jeu. Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Dean Huijsen ont ainsi rejoint le club merengue.

Devant, les Madrilènes se reposeront sur Kylian Mbappé, qui a hérité du numéro 10 abandonné par Luka Modric parti à l'AC Milan. Pour diriger le jeu et mettre les attaquants sur orbite, Xabi Alonso misera sur Federico Valverde, Jude Bellingham et Arda Güler, qui a très bien fini le dernier exercice.

Selon les bookmakers, un seul autre candidat au titre est parfois cité: il s'agit de l'Atlético Madrid. Pour sa quinzième saison sur le banc des Colchoneros, Diego Simeone a investi plus de 150 millions d'euros pour renforcer son effectif.

Avec cinq Suisses

Cinq joueurs suisses vont disputer le championnat, répartis en deux villes et trois clubs. Ricardo Rogriguez défendra encore les couleurs du Bétis Séville, avec qui il a atteint la finale de la Conference League la saison dernière. Ruben Vargas et Djibril Sow espèrent pour leur part vivre une campagne plus heureuse que la précédente avec le FC Séville, qui a échappé de peu à la relégation.

Valence dispose aussi de deux Suisses dans son effectif. Après deux ans en prêt à Nantes et Valladolid, Eray Cömert est de retour au club. Il aura un nouveau compatriote à ses côtés avec Filip Ugrinic, arrivé en provenance des Young Boys.