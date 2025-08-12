  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

LaLiga Vers un nouveau duel entre le Barcelone et le Real Madrid

ATS

12.8.2025 - 16:34

Comme à chaque début de saison en Espagne, le scénario dans la course au titre reste immuable. Les deux énormes favoris sont le FC Barcelone, champion sortant, et le Real Madrid.

Lamine Yamal et le Barça remettent leur titre en jeu dès ce week-end.
Lamine Yamal et le Barça remettent leur titre en jeu dès ce week-end.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 16:34

Les deux géants ont remporté neuf des dix derniers titres. Même si Nico Williams, dont le transfert en Catalogne semblait certain, a finalement choisi de rester à Athletic Bilbao, la puissance de feu du Barça – 102 buts inscrits en Liga la saison dernière – reste impressionnante.

Avec le phénomène Lamine Yamal, les blaugrana espèrent bien damer le pion au Real Madrid et couronner leur retour dans le Camp Nou rénové par un nouveau sacre. Les travaux n'ont pas constitué une sinécure dans l'enceinte historique du Barça, que l'équipe devrait enfin retrouver cet automne.

La saison dernière a été décevante pour le Real, notamment sur le plan défensif. Xabi Alonso, qui a succédé sur le banc à Carlo Ancelotti, a dépensé 120 millions pour renforcer ce secteur de jeu. Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Dean Huijsen ont ainsi rejoint le club merengue.

Real Madrid. Mbappé-Vinicius, défense à trois : la révolution tactique d'Alonso

Real MadridMbappé-Vinicius, défense à trois : la révolution tactique d'Alonso

Devant, les Madrilènes se reposeront sur Kylian Mbappé, qui a hérité du numéro 10 abandonné par Luka Modric parti à l'AC Milan. Pour diriger le jeu et mettre les attaquants sur orbite, Xabi Alonso misera sur Federico Valverde, Jude Bellingham et Arda Güler, qui a très bien fini le dernier exercice.

Selon les bookmakers, un seul autre candidat au titre est parfois cité: il s'agit de l'Atlético Madrid. Pour sa quinzième saison sur le banc des Colchoneros, Diego Simeone a investi plus de 150 millions d'euros pour renforcer son effectif.

Avec cinq Suisses

Cinq joueurs suisses vont disputer le championnat, répartis en deux villes et trois clubs. Ricardo Rogriguez défendra encore les couleurs du Bétis Séville, avec qui il a atteint la finale de la Conference League la saison dernière. Ruben Vargas et Djibril Sow espèrent pour leur part vivre une campagne plus heureuse que la précédente avec le FC Séville, qui a échappé de peu à la relégation.

Ruben Vargas : «Jouer au Bernabéu, un rêve qui va se réaliser»

Ruben Vargas : «Jouer au Bernabéu, un rêve qui va se réaliser»

Désormais sous le maillot de Séville depuis le début de l'année, l'ailier helvétique espère s'imposer dans le championnat espagnol. Après avoir commencé à travailler sur un chantier, son rêve est de jouer un jour au Bernabéu. Retour sur son parcours.

12.08.2025

Valence dispose aussi de deux Suisses dans son effectif. Après deux ans en prêt à Nantes et Valladolid, Eray Cömert est de retour au club. Il aura un nouveau compatriote à ses côtés avec Filip Ugrinic, arrivé en provenance des Young Boys.

Super League. Filip Ugrinic lève l’ancre d'YB : cap sur Valence

Super LeagueFilip Ugrinic lève l’ancre d'YB : cap sur Valence

Les plus lus

Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
«Jamais vu quelque chose de comparable» - Ils découvrent «l'œil de Sauron»
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !
Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»