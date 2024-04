L'ancien sélectionneur de l'Espagne Vicente del Bosque revient en scène. Il dirigera la commission chargée de superviser la Fédération espagnole (RFEF), au coeur d'une enquête pour corruption, a déclaré le gouvernement.

Del Bosque (73 ans) est une figure respectée du sport espagnol. IMAGO/ZUMA Wire

ATS

Del Bosque (73 ans) est une figure respectée du sport espagnol. Il a mené la Roja vers le sacre mondial en 2010 et à un succès à l'Euro 2012. Il a aussi remporté deux Ligues des champions sur le banc du Real Madrid.

Il sera à la tête d'une commission chargée de «superviser» les décisions de la Fédération espagnole. Celle-ci est ébranlée par une affaire de corruption dans laquelle son actuel président Pedro Rocha et son prédécesseur Luis Rubiales sont mis en examen.

La ministre de l'Éducation et des sports Pilar Alegria a déclaré souhaiter que l'ancien joueur du Real Madrid soit «le visage et la représentation du football espagnol», dont l'image a été considérablement ternie depuis le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales à la championne du monde Jenni Hermoso. Mme Alegria a loué en Del Bosque «une personne de grande qualité humaine et, surtout, un exemple d'honnêteté et de respect».

Le gouvernement avait annoncé jeudi la mise sous tutelle de la RFEF «dans l'intérêt» du pays, futur coorganisateur du Mondial 2030 avec le Maroc et le Portugal, pour tenter de mettre fin à la crise. Dans une déclaration commune, la FIFA et l'UEFA ont indiqué qu'elles suivaient «de près et avec une grande inquiétude la situation entourant la RFEF» et qu'elles souhaitaient que cette commission n'affecte pas «l'indépendance» de la fédération.

