Victime d’un incroyable hold up, le FC Barcelone chute

Barcelone, qui restait sur onze victoires toutes compétitions confondues, s'est fait piéger 2-1 dimanche à Saint-Sébastien sur la pelouse de la Real Sociedad. Le leader de la Liga voit ainsi le Real Madrid revenir à un point après 20 journées.

Real Sociedad – Barcelona 2-1 LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26 18.01.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sous la pluie battante du Pays Basque, les Barcelonais ne semblaient pourtant devoir faire qu'une bouchée de leur adversaire, 13e du classement au coup d'envoi: après 30 minutes de jeu, le Barça avait déjà envoyé trois fois le ballon au fond des filets, mais les trois buts avaient été refusés, un pour hors jeu flagrant et deux après intervention de la VAR.

Contre le cours du jeu, la Real a ouvert le score par Mikel Oyarzabal (1-0, 32e). Le Barça a continué à dominer outrageusement, mais ni Lamine Yamal, ni Ferran Torres, ni Fermin Lopez n'ont su convertir les occasions des Blaugrana.

C'est Marcus Rashford, sorti du banc, qui a cru remettre son équipe dans le droit chemin en marquant de la tête (1-1, 70e). Mais la Real a repris l'avantage moins de vingt secondes après la remise en jeu par Gonçalo Guedes (2-1, 71e).

Dans cette soirée au scénario fou, Barcelone a touché cinq fois la barre ou les poteaux, a accumulé 3,58 expected goals contre un seul, pour finalement tomber, victime du hold up parfait.