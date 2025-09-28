  1. Clients Privés
LaLiga Victoire clé : Barcelone double le Real et prend la tête

ATS

28.9.2025 - 20:59

Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.

Barcelona - Real Sociedad 2-1

Barcelona - Real Sociedad 2-1

LALIGA | 7ème journée | Saison 25/26

28.09.2025

Keystone-SDA

28.09.2025, 20:59

28.09.2025, 22:56

Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).

À trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.

