LaLiga Victoire laborieuse de l’Atlético de Madrid

Nicolas Larchevêque

18.1.2026

L'Atlético de Madrid a laborieusement battu Alavés à domicile dimanche 1-0, et conforte ainsi après 29 journées sa quatrième place qualificative pour la Ligue des champions avec sept points d'avance sur le cinquième, l'Espanyol de Barcelone.

Atlético – Alavés 1-0

Atlético – Alavés 1-0

LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

Agence France-Presse

18.01.2026, 18:34

Les «Colchoneros» de Diego Simeone ont marqué le seul but de la partie en début de seconde période. L'attaquant Norvégien Alexander Sorloth, mal marqué par la défense au point de pénalty, a repris comme à la parade de la tête un centre parfait venu de la droite (1-0, 48e).

Les coéquipiers d'Antoine Griezmann - qui a débuté le match sur le banc - ont ensuite résisté à la pression du Deportivo, qui s'est procuré plusieurs occasions, jusque dans le temps additionnel, pour faire trembler le Metropolitano.

L'Atlético pointe à huit longueurs du leader Barcelone, qui peut encore augmenter son avance dans la soirée en déplacement à Saint-Sébastien, sur la pelouse de la Real Sociedad. Le Deportivo Alavés est 18e, en position de relégable.

LaLiga. Sous les sifflets du Bernabeu, le Real se donne un peu d'air

LaLigaSous les sifflets du Bernabeu, le Real se donne un peu d'air

