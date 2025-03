Le match entre Villarreal et l'Espanyol Barcelone qui devait clôturer lundi soir la 26e journée de la Liga a été reporté en raison d'une alerte rouge aux fortes pluies dans la province de Castellon, en Espagne.

Ante la alerta meteorológica y siguiendo las recomendaciones de seguridad, se aplaza el partido entre el Villarreal CF y el RCD Espanyol de la jornada 26 de #LALIGAEASPORTS que tenía que celebrarse este lunes. Se comunicará en breve la nueva fecha y hora.@VillarrealCF l… pic.twitter.com/hwX6lwpJBz — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 3, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Le club de Villarreal a déclaré dans un communiqué que le match avait été reporté en raison des «recommandations de sécurité liées au risque d'inondation».

Les joueurs s'étaient échauffés à l'Estadio de la Ceramica de Villarreal et certains supporters avaient déjà pris place dans le stade lorsque la décision a été prise. La Liga a précisé que le match serait reprogrammé dès que possible.

L'alerte météo concerne la région de Castellon, dans la Communauté valencienne, ainsi que d'autres zones de la côte Est de l'Espagne.

En octobre, la région de Valence avait été frappée par des inondations soudaines et dévastatrices qui ont fait plus de 200 morts et provoqué de nombreux dégâts matériels.