Critiqué pour avoir hurlé sa frustration d'être remplacé lors du Clasico remporté contre le Barça dimanche (2-1), l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a présenté ses excuses mercredi sur son compte X.

Real Madrid – Barcelona 2-1 LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26 26.10.2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Je veux présenter mes excuses à tous les supporters madrilènes pour ma réaction après avoir été remplacé lors du Clasico», écrit le Brésilien. «Comme je l'ai fait en personne à l'entraînement aujourd'hui (mercredi), je veux également présenter mes excuses à mes coéquipiers, mon club et mon président.»

«Parfois la passion m'emporte, car je veux toujours gagner et aider mon équipe», ajoute Vinicius, évoquant son «caractère compétitif» et son «amour pour ce club et tout ce qu'il représente».

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e minute de jeu, l'ailier de 25 ans avait dégoupillé dimanche.

«Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!», avait-il pesté devant les caméras du monde entier, en rentrant directement aux vestiaires, sans saluer son entraîneur Xabi Alonso.

Il était ensuite revenu s'asseoir sur son banc plusieurs minutes plus tard, pas pour célébrer la victoire solide du géant madrilène, mais pour provoquer le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, dont les déclarations avaient enflammé l'avant-match.

Dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant, Vinicius est régulièrement critiqué dans la capitale espagnole pour son tempérament volcanique et ses provocations.