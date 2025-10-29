  1. Clients Privés
«Parfois la passion m'emporte» Vinicius fait son mea culpa après son accès de colère lors du Clasico

Clara Francey

29.10.2025

Critiqué pour avoir hurlé sa frustration d'être remplacé lors du Clasico remporté contre le Barça dimanche (2-1), l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a présenté ses excuses mercredi sur son compte X.

Real Madrid – Barcelona 2-1

Real Madrid – Barcelona 2-1

LALIGA | 10ème journée | Saison 25/26

26.10.2025

Agence France-Presse

29.10.2025, 17:09

«Je veux présenter mes excuses à tous les supporters madrilènes pour ma réaction après avoir été remplacé lors du Clasico», écrit le Brésilien. «Comme je l'ai fait en personne à l'entraînement aujourd'hui (mercredi), je veux également présenter mes excuses à mes coéquipiers, mon club et mon président.»

LaLiga. Souverain, le Real Madrid met la main sur un Clasico chaotique

LaLigaSouverain, le Real Madrid met la main sur un Clasico chaotique

«Parfois la passion m'emporte, car je veux toujours gagner et aider mon équipe», ajoute Vinicius, évoquant son «caractère compétitif» et son «amour pour ce club et tout ce qu'il représente».

Remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e minute de jeu, l'ailier de 25 ans avait dégoupillé dimanche.

«Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!», avait-il pesté devant les caméras du monde entier, en rentrant directement aux vestiaires, sans saluer son entraîneur Xabi Alonso.

Tensions au Real Madrid. «Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Tensions au Real Madrid«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico

Il était ensuite revenu s'asseoir sur son banc plusieurs minutes plus tard, pas pour célébrer la victoire solide du géant madrilène, mais pour provoquer le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, dont les déclarations avaient enflammé l'avant-match.

Dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant, Vinicius est régulièrement critiqué dans la capitale espagnole pour son tempérament volcanique et ses provocations.

