Real Madrid Xabi Alonso encense Kylian Mbappé : «Son rôle va au-delà»

Nicolas Larchevêque

3.12.2025

A la veille d'un match crucial en Liga face à l'Athletic Bilbao, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a encensé son attaquant star Kylian Mbappé et le «leadership» dont il fait preuve depuis le début de saison, malgré la panne de résultats madrilène.

Xabi Alonso a encensé son attaquant star Kylian Mbappé.
Xabi Alonso a encensé son attaquant star Kylian Mbappé.
IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse

03.12.2025, 00:06

«Kylian a déjà fait une saison pleine ici. Depuis trois mois, il a un rendement individuel exceptionnel, il aide beaucoup l'équipe tant en Liga qu'en Ligue des champions. Vous voyez bien son état de forme du moment. Pour le reste (les titres et les récompenses individuelles, NDLR), nous verrons à la fin de la saison», a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.

L'attaquant français, auteur d'un début de saison exceptionnel sur le plan statistique avec 23 buts inscrits avec le Real (14 en 14 journées de Liga, neuf en cinq matches de Ligue des champions), en est déjà à 53 buts sur l'année civile 2025. Avec six rencontres à disputer d'ici la fin de l'année, le capitaine des Bleus est à six unités d'égaler le record de son idole Cristiano Ronaldo, établi en 2013 (59 buts).

LaLiga. Encore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça

LaLigaEncore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça

«Mais comme je l'ai déjà dit, les buts ne peuvent pas tous venir de Kylian. Et son rôle va au-delà de marquer des buts. Il fait beaucoup d'autres choses fondamentales pour l'équipe, par son leadership, sa manière d'aider ses coéquipiers au quotidien», a développé Xabi Alonso.

Sous pression

Le Real (2e, 33 points), qui a concédé un troisième nul de suite en Liga dimanche à Gérone (1-1) et cédé sa première place à son éternel rival, le FC Barcelone (1er, 34 points), doit absolument se relancer mercredi à Bilbao en match avancé de la 19e journée. Sous pression en raison de cette crise de résultats, l'entraîneur madrilène a assuré qu'il avait «confiance» en ses joueurs pour renverser la situation.

«Nous ne sommes qu'en décembre. La saison est encore longue. C'est clair que le mois de novembre ne s'est pas déroulé comme le souhaitions (une seule victoire en cinq matches, NDLR), mais j'ai confiance en la qualité et la personnalité de ce groupe pour bien jouer et avoir la possibilité de se battre pour tout gagner en avril et en mai», a-t-il expliqué.

Athletic Club - Real Madrid CF
Athletic Club - Real Madrid CF

me 03.12. 18:55 - 21:05 ∙ blue Sports Live ∙ Athletic Club - Real Madrid CF

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  16h et 52min 20sec

Le dernier match du Real Madrid en championnat

Girona – Real Madrid 1-1

Girona – Real Madrid 1-1

LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

