Annonce choc en Espagne Rupture implacable entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !

ATS

12.1.2026 - 18:37

Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé lundi la résiliation du contrat de l'entraîneur de 44 ans, d'un commun accord. Il est remplacé par Alvaro Arbeloa.

Keystone-SDA

12.01.2026, 18:37

12.01.2026, 18:58

«Le Real Madrid annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première», a écrit le géant espagnol dans un bref communiqué.

Supercoupe d'Espagne. «Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent

Supercoupe d'Espagne«Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent

L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso et jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué.

LaLiga. Xabi Alonso soutenu, mais toujours sur un siège éjectable

LaLigaXabi Alonso soutenu, mais toujours sur un siège éjectable

Cette double annonce intervient au lendemain de sa défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au grand rival Barcelone (3-2). Xabi Alonso quitte donc la capitale espagnole seulement huit mois après son arrivée en grande pompe en provenance du Bayer Leverkusen.

