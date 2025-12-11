  1. Clients Privés
LaLiga Xabi Alonso soutenu, mais toujours sur un siège éjectable

Arthur Rappaz

11.12.2025

Sur la sellette après deux défaites de suite au Santiago Bernabéu, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso aura une dernière chance de sauver sa peau dimanche face à Alavés, en espérant que ses joueurs confirment leur sursaut collectif.

Xabi Alonso sur le banc, pensif, face à Manchester City
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.12.2025, 15:55

11.12.2025, 16:03

Tombé les armes à la main mercredi face au Manchester City de son mentor Pep Guardiola (2-1), le technicien basque a gagné un peu de temps avec un revers jugé encourageant dans le jeu, trois jours après une humiliation face au Celta Vigo (2-0).

Ligue des champions. City renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six

Ligue des championsCity renverse le Real, Arsenal régale et signe le six sur six

«La défaite d'aujourd'hui n'était pas un match où l'on peut blâmer Xabi, ni évoquer un licenciement précipité. Cette équipe est affaiblie, en difficulté, mais elle s'est inclinée avec courage face à un adversaire supérieur», résume le quotidien Marca, qui qualifiait pourtant ce match de «finale» pour Xabi Alonso.

Ligue des champions. «Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

Ligue des champions«Dernière chance» : le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

Sans sa superstar Kylian Mbappé, touché au genou gauche, l'ex-milieu de terrain du Real, de Liverpool et du Bayern a tout tenté pour faire basculer son destin du bon côté en faisant rentrer tous ses attaquants disponibles en fin de rencontre, y compris le jeune brésilien Endrick, en vain.

Un crédit épuisé

Malgré le meilleur visage montré par ses joueurs sur le terrain, son crédit semble aujourd'hui épuisé aux yeux des dirigeants madrilènes, pour qui une troisième défaite de suite en une semaine serait sans doute celle de trop. Et précipiterait la fin de son projet collectif, après seulement sept mois sur le banc.

Aurélien Tchouaméni. «Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»

Aurélien Tchouaméni«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»

Une victoire, en revanche, donnerait un peu d'air à l'entraîneur merengue, qui aurait ensuite jusqu'à Noël, voire jusqu’à la Supercoupe d’Espagne début janvier, pour renverser la situation, selon la presse espagnole.

«On soutiendra le coach à mort»

«Nous avons montré que nous sommes une équipe soudée. Tout le monde ici soutiendra le coach à mort. Et c'est en gagnant dimanche (à Alavés, en championnat) que nous changerons cette dynamique», a résumé le gardien belge Thibaut Courtois après la défaite de mercredi, prônant l'unité, comme les autres joueurs interrogés par la presse, Rodrygo, Raul Asencio et Jude Bellingham.

Xabi Alonso sur la sellette. «Tout le monde soutiendra le coach à mort», assure Courtois

Xabi Alonso sur la sellette«Tout le monde soutiendra le coach à mort», assure Courtois

«Je ressens le soutien et l'affection de mes joueurs. (...) Je n'ai rien à leur reprocher, ils se sont battus jusqu'à la fin et n'ont pas baissé les bras. Il faut affronter tout cela avec calme, car tout peut changer très rapidement. Le temps nous dira si ce soir était un point de bascule de notre saison», a estimé Alonso.

Les résultats priment

Du temps, justement, il n'en a plus beaucoup. Car à Madrid les résultats priment souvent sur la qualité de jeu, et un bilan de deux victoires sur ses huit derniers matchs n'est pas acceptable, ni pour les supporters merengues ni pour ses dirigeants.

LaLiga. Soirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta

LaLigaSoirée cauchemar : le Real Madrid perd ses nerfs et son match contre le Celta

C'est donc chez lui, au Pays basque, à Vitoria, où joue le club d'Alavés, que Xabi Alonso jouera son avenir, sans savoir s'il pourra compter sur son meilleur buteur Kylian Mbappé, et privé de la quasi-totalité de ses défenseurs, blessés (Carvajal, Militao, Huijsen, Alexander-Arnold, Alaba Mendy) ou suspendus (Carreras, Fran Garcia).

Il aura cependant une certitude: contrairement aux affirmations de la presse espagnole ces dernières semaines, il n'est pas seul.

