La météo sonne le glas de la deuxième descente dames

Le Cervin semble maudit. La deuxième descente dames de Zermatt/Cervinia a dû être annulée en raison d'un vent trop fort.

Toujours pas de descente organisée sur la Gran Becca. KEYSTONE

Après avoir repoussé le départ de 11h45 à 12h30, les organisateurs ont dû se résoudre à tirer une nouvelle fois la prise. Cela fait donc huit annulations en deux saisons pour cette nouvelle piste Gran Becca qui se refuse pour l'heure au Cirque blanc.

Au final, comme les messieurs, les dames auront pu s'entraîner une fois sur ce tracé à cheval entre la Suisse et l'Italie.

Même sort pour les descentes hommes

Le week-end dernier, ce sont les deux descentes masculines qui avaient subi le même sort à cause des mauvaises conditions météo. Il convient de rappeler que le départ se fait à plus de 3000 mètres sur un glacier et que le mois de novembre n'offre que rarement d'excellentes conditions de ski à cette altitude.

Ces reports ne font pas les affaires des spécialistes de vitesse qui doivent encore ronger leur frein avant de pouvoir disputer les courses de St-Moritz du 8 au 10 décembre avec deux Super-G et une descente le samedi.

ats