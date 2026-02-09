La mort de l'ancien joueur NBA Brandon Clarke est due aux «effets de la cocaïne et de l'héroïne», a annoncé vendredi le médecin légiste du comté de Los Angeles. L'Américano-Canadien est décédé le 11 mai à l'âge de 29 ans.

La mort de Brandon Clarke est due aux effets de la cocaïne et de l'héroïne.

Brandon Clarke a été retrouvé inconscient dans sa chambre le 11 mai et a été déclaré mort sur place par les secouristes. Un médecin légiste adjoint a procédé à son examen le lendemain. Et la cause et les circonstances de son décès ont été officiellement établies vendredi.

Né à Vancouver, Clarke avait été drafté par le Thunder d'Oklahoma City en 2019 et envoyé directement aux Grizzlies, avec lesquels il a disputé sept saisons. Ralenti par des blessures, il n'avait joué que deux matches lors de la saison 2025/26. Il a tourné à 12,1 points et 5,9 rebonds par match lors de sa saison rookie en 2019/20, son meilleur exercice sur le plan statistique.