La mort de Brandon Clarke est due aux effets de la cocaïne et de l'héroïne.
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La mort de l'ancien joueur NBA Brandon Clarke est due aux «effets de la cocaïne et de l'héroïne», a annoncé vendredi le médecin légiste du comté de Los Angeles. L'Américano-Canadien est décédé le 11 mai à l'âge de 29 ans.
Brandon Clarke a été retrouvé inconscient dans sa chambre le 11 mai et a été déclaré mort sur place par les secouristes. Un médecin légiste adjoint a procédé à son examen le lendemain. Et la cause et les circonstances de son décès ont été officiellement établies vendredi.
Né à Vancouver, Clarke avait été drafté par le Thunder d'Oklahoma City en 2019 et envoyé directement aux Grizzlies, avec lesquels il a disputé sept saisons. Ralenti par des blessures, il n'avait joué que deux matches lors de la saison 2025/26. Il a tourné à 12,1 points et 5,9 rebonds par match lors de sa saison rookie en 2019/20, son meilleur exercice sur le plan statistique.