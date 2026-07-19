Jonas Vingegaard, qui a abandonné le Tour de France dimanche en chutant lourdement lors de la 15e étape, souffre d'une fracture à une clavicule. Celle-ci «nécessitera une intervention chirurgicale en raison de sa gravité», a annoncé son équipe Visma-Lease a bike.

«Jonas a subi une fracture de la clavicule et souffre de multiples abrasions. En raison de la gravité de la fracture de la clavicule, une intervention chirurgicale a été recommandée et sera réalisée dans les prochains jours», a indiqué la formation néerlandaise.

Deuxième du classement général au départ de cette 15e étape, le Danois est allé au sol dans un rond-point, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il est monté dans l'ambulance avec le bras droit en écharpe en se tordant de douleur.