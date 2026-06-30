La NBA a affirmé mardi soir, via son commissionnaire adjoint Mark Tatum, avoir désormais des «favoris clairement identifiés pour chacune des 12 villes» ciblées pour accueillir une franchise permanente de la ligue qu'elle souhaite lancer en Europe à l'automne 2027.

La NBA avance sur son projet de ligue en Europe.

Basketball La NBA Europe a ses «favoris» pour chacune des 12 villes ciblées

Parmi ces offres, plus de 20 émanent de clubs de football ou de basket, dont plusieurs équipes d'Euroligue, avec qui la NBA Europe entre en concurrence, a-t-on appris de source proche du dossier.

Les treize clubs actionnaires de l'Euroligue ont renouvelé leur licence pour 10 ans, mais avec des clauses de sortie qui leur permettent de la quitter chaque année, a-t-on poursuivi de même source.

«Nous allons désormais travailler avec les conseils d'administration de la NBA et de la FIBA pour finaliser les accords» a ajouté Mark Tatum dans une déclaration transmise à plusieurs médias alors que la deuxième phase du processus s'est achevée le 29 juin.

La NBA a ciblé Paris, Lyon, Londres, Berlin, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Manchester, Munich, Athènes et Istanbul pour ses 12 franchises permanentes, auxquelles s'ajouteront quatre équipes qualifiées chaque saison au mérite.