Les Américaines Kristen Cruz et Taryn Brasher ont remporté le tournoi Elite16 de Gstaad pour la 3e fois de suite. Chez les messieurs, le duo néerlandais Brouwer/Boermans a décroché sa première victoire en seize participations.

Beachvolley Cruz et Brasher réussissent un triplé historique au tournoi Elite16 de Gstaad

Kristen Cruz et Taryn Brasher ont battu leurs compatriotes Megan Kraft et Kelly Cheng 21-19 21-15 en finale. Katja Stam et Raisa Schoon ont terminé à la 3e place. Les Néerlandaises avaient éliminé en quarts les médaillées de bronze olympiques Tanja Hüberli et Nina Brunner. Hüberli/Brunner ont néanmoins obtenu le meilleur résultat suisse dans l’Oberland bernois en se classant 5es.

En finale masculine, les Néerlandais Stefan Boermans et Alexander Brouwer ont battu les Américains Trevor Crabb et Chase Budinger 26-28 21-17 15-11.

Les duos masculins helvétiques ont tous manqué la phase à élimination directe.