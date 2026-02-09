Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.
Pour ce cinquième épisode de «Sur le Kanap», le basketteur villarois Natan Jurkovitz, septuple champion de Suisse avec Fribourg Olympic et vice-champion du monde de 3x3, a ouvert les portes de son intimité à Clara et Marco. De sa soif de victoire à son expérience mouvementée en Israël, en passant par ses ambitions olympiques, le «Swiss Khalifa» se livre sans filtre sur son parcours, ses succès, ses galères et ses rêves.
Produit par blue Sport, «Sur le Kanap» est un talk intimiste, créé et animé par Clara Francey et Marco Lauria, où le public s'invite littéralement dans le salon d'athlètes, dirigeants et autres acteurs du sport.
Curleur lausannois
Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.
Champion de ski-alpinisme et de trail
Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.
Sprinteuse lausannoise
Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.
Directeur sportif du FC Sion
Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.