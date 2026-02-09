Natan Jurkovitz «La plus grosse dinguerie que j'ai vécu dans ma carrière ? En Israël…»

Pour ce cinquième épisode de «Sur le Kanap», le basketteur villarois Natan Jurkovitz, septuple champion de Suisse avec Fribourg Olympic et vice-champion du monde de 3x3, a ouvert les portes de son intimité à Clara et Marco. De sa soif de victoire à son expérience mouvementée en Israël, en passant par ses ambitions olympiques, le «Swiss Khalifa» se livre sans filtre sur son parcours, ses succès, ses galères et ses rêves.