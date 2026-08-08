Demi Vollering s'est imposée lors de la 8e étape du Tour de France Féminin entre Sisteron et Nice. La Néerlandaise pique le maillot jaune à Kasia Niewiadoma, Reusser est 3e au général à 1'12.

Dans une étape nettement moins exigeante sur le papier que celle de la veille sur le Ventoux, les coureuses n'ont pas passé une journée plus «tranquille» sous le soleil du Var. Ou plutôt si, sur les 160 premiers kilomètres. Car le Camin de l'Arieta, une côte courte avec des passages à 14% placée à 6 km de l'arrivée a permis à Demi Vollering de faire la différence.

Sur la Promenade des Anglais, Vollering a été «vollgas». Sans se retourner, elle s'est imposée avec 17'' d'avance sur Elisa Longo Borghini et Kasia Niewadoma. En plus de ce matelas, Vollering a aussi empoché les 10'' de bonification alors que la Polonaise n'en a eu que 4 pour sa troisième place. Conséquence, Vollering aborde la dernière étape en tête avec 8'' d'avance sur Niewadoma.

Reusser perd du temps, mais pas de place

12e de l'étape à 38'' de Vollering, Marlen Reusser a logiquement perdu du temps au général. La Bernoise est toujours 3e mais à 1'12 de la Batave. Noemi Rüegg a fini dans le même peloton que Reusser, mais a pris la 8e place dans un sprint pour le 4e rang remporté par Kim Le Court.

La dernière étape dimanche sur la Riviera sera forcément décisive pour le général avec quatre ascensions du col d'Eze (7,7km à 5,9%). Mais Demi Vollering, 2e en 2024 à seulement 4'' de Niewadoma, tient cette fois le couteau par le manche. Elle a aussi gommé sa mauvaise tactique la veille dans le Ventoux.

A noter également l'abandon de la Française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur du général l'an dernier.