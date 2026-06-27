Quatre bateaux suisses disputeront les finales A de la troisième étape de Coupe du monde sur le Rotsee dimanche. Le quatre de couple féminin semble être la chance de médaille la plus sérieuse de la délégation de Swiss Rowing.

Aviron La Suisse en lice pour les médailles sur le Rotsee

Vendredi, l'équipage composé de Nina Wettstein, Flavia Lötscher, Lisa Lötscher et de la Genevoise Célia Dupré ont signé le troisième temps des séries, se qualifiant directement pour la finale. La Suisse sera également représentée en skiff par Kai Schätzle (5e temps des demi-finales) chez les messieurs, ainsi que d'Aurelia-Maxima Janzen (6e temps des demies) chez les dames, qui se sont hissés samedi parmi les six coques finalistes.

En para-aviron, la Tessinoise Claire Ghiringhelli abordera sa finale en skiff en grande favorite. Elle avait pris le dessus sur ses deux concurrentes lors d'une course préliminaire vendredi, où elle s'était imposée avec près de 50 secondes d'avance.