La Suisse a remporté le Prix des Nations du CSIO cinq étoiles de Falsterbo. Lors du barrage contre la Belgique, Martin Fuchs sur Lorde, s'est imposé face à Pieter Devos et Primo.

Hippisme Équipe de Suisse impériale au CSIO de Falsterbo avec une victoire de prestige

Le quatuor suisse, composé de Fuchs, Steve Guerdat sur Dynamix, Gaëtan Joliat avec Just Special et Jason Smith sur Picobello, a livré une belle performance dans le sud-ouest de la Suède.

L’équipe n’a commis aucune erreur, que ce soit lors du premier comme du deuxième passage. Guerdat et Smith ont même réussi deux sans-faute. Ce n’est qu’en barrage que Fuchs a écopé de trois points de pénalité pour avoir dépassé le temps imparti. Mais comme le Belge Devos a fait tomber deux barres, la victoire est revenue à la Suisse.