Hippisme
Équipe de Suisse impériale au CSIO de Falsterbo avec une victoire de prestige
Steve Guerdat et Martin Fuchs mènent la Suisse vers un nouveau succès. (Archives)
ats
La Suisse a remporté le Prix des Nations du CSIO cinq étoiles de Falsterbo. Lors du barrage contre la Belgique, Martin Fuchs sur Lorde, s'est imposé face à Pieter Devos et Primo.
Le quatuor suisse, composé de Fuchs, Steve Guerdat sur Dynamix, Gaëtan Joliat avec Just Special et Jason Smith sur Picobello, a livré une belle performance dans le sud-ouest de la Suède.
L’équipe n’a commis aucune erreur, que ce soit lors du premier comme du deuxième passage. Guerdat et Smith ont même réussi deux sans-faute. Ce n’est qu’en barrage que Fuchs a écopé de trois points de pénalité pour avoir dépassé le temps imparti. Mais comme le Belge Devos a fait tomber deux barres, la victoire est revenue à la Suisse.