La Suisse a pu décrocher une médaille lors de la 2e journée des Mondiaux M20 à Eugene. L'heptathlète Anna Pfister a créé la surprise en se parant de bronze.

La Zurichoise de 19 ans a cumulé 5850 points durant ses deux jours de compétition, améliorant de quelque 200 points son record personnel. Elle offre ainsi à la Suisse la 18e médaille de son histoire dans des Mondiaux M20, la deuxième à l'heptathlon après celle d'argent obtenue par Lucia Acklin en 2024 à Lima.

La sprinteuse Xenia Buri a quant à elle manqué de peu l'exploit en finale du 100 m. La Bernoise de 18 ans a pris la 4e place de la finale en 11''33, à 6 centièmes du bronze. Elle aura l'occasion d'effacer cette déception avec le relais du 4x100 m, qui fait partie des candidats au podium.