Le Comité international olympique (CIO) élira «mi-2029» l'hôte des Jeux olympiques d'été de 2036, la prochaine édition des JO à attribuer, avec une nouvelle procédure, a annoncé mercredi Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de la commission de futur hôte du CIO.

Kolinda Grabar-Kitarovic a annoncé une nouvelle procédure pour élire l'hôte des JO 2036.

«Un échéancier» introduit Le CIO élira l'hôte des JO 2036 avec une nouvelle procédure

L'organisation olympique réintroduit «un échéancier» comportant trois étapes, allant du dialogue confidentiel avec les Etats intéressés aux derniers ajustements avec un ou plusieurs «hôtes préférentiels».

Cela réforme donc la procédure de désignation utilisée pour les JO 2030, 2032 et 2034, a poursuivi l'ancienne cheffe d'Etat croate face à la centaine de membres du CIO réunis à Lausanne pour leur 146e session.