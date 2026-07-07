Mads Pedersen a enlevé la 4e étape du Tour de France mardi entre Carcassonne et Foix sur 181,9 km. Le Danois était le plus fort au sprint d'un groupe d'échappés de dix coureurs.

Il était le favori, il n'a pas tremblé. Meilleur sprinteur de son groupe d'échappés, Mads Pedersen a démontré toute sa puissance lors du sprint à Foix. Derrière lui, on retrouve même l'un de ses coéquipiers chez Lidl-Trek, Quinn Simmons. C'est dire que la formation Lidl-Trek avait parfaitement préparé son coup. Dans les rues de Foix, Pedersen a appuyé sur les pédales de loin et personne n'a été en mesure de le suivre. C'est comme si le Danois avait une vitesse de plus que les autres.

Il signe son troisième succès sur le Tour après des victoires en 2022 et 2023. Il s'agit de son 61e succès chez les professionnels.

Le maillot jaune a changé d'épaules. C'est désormais le Norvégien Torstein Traeen, 8e de cette étape et présent dans l'échappée, qui le porte puisque le peloton est arrivé avec plus de dix minutes de retard. Tadej Pogacar ne sera sans doute pas malheureux de le céder, avant de peut-être le récupérer jeudi avec l'étape du Tourmalet et une arrivée en altitude à Gavarnie-Gèdre.

Mercredi le peloton se rendra de Lannemezan à Pau sur 158,3 km. Cette 5e étape devrait enfin sourire aux sprinters avec la seule côte de Belaix à 25 km de l'arrivée pour éventuellement créer un peu de chaos.