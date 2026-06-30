Le double champion olympique de patinage artistique russe Artur Dmitriev est décédé à l'âge de 58 ans. La Fédération russe de patinage artistique l'a indiqué mardi sans préciser la cause de son décès.

Le double champion olympique de patinage artistique russe Artur Dmitriev est décédé à l'âge de 58 ans.

Champion olympique en couple en 1992 avec Natalia Mishkutienok, puis en 1998 avec Oksana Kazakova, le triple champion d'Europe Artur Dmitriev «s'est éteint. Il n'avait que 58 ans.», déplore la Fédération dans un communiqué.

Né le 21 janvier 1968 dans la région de Kiev, «Artur Dmitriev est devenu le premier patineur dans l'histoire à avoir remporté les Jeux olympiques avec deux partenaires différentes», souligne le communiqué.

Après avoir mis fin à sa carrière sportive à l'issue des JO de 1998, Artur Dmitriev entraînait des couples à Moscou et Saint-Pétersbourg.