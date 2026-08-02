Michelle Heimberg a tenu son rang lors des qualifications du concours à 1 m dimanche en début d'après-midi aux Européens de Paris. L'Argovienne, 4e, jouera le podium en finale dès 21h.

Heimberg tient son rang et se qualifie pour la finale.

Européens à Paris Le podium en ligne de mire pour Michelle Heimberg

Médaillée de bronze à ce tremplin un an plus tôt lors des championnats continentaux d'Antalya, Michelle Heimberg occupait encore la 2e place de ces qualifications avant un ultime saut moins bien négocié. Elle a cumulé 255,35 points, contre 263,35 pour la gagnante des qualifications Chiara Pellacani.

Sa soirée s'annonce particulièrement intense: avant de s'aligner en finale à 1 m, Michelle Heimberg disputera en effet l'épreuve synchronisée à 3 m en compagnie du Zurichois Erik Passerone dès 19h.