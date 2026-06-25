Le ski-alpinisme gardera sa place dans le giron olympique jusqu'en 2030 au moins. La centaine de membres du Comité international olympique, réunis jeudi en session extraordinaire, ont validé la réinscription du ski-alpinisme, «sport additionnel» qui avait fait ses débuts olympiques à Milan-Cortina.

Bonne nouvelle pour la Suisse Le ski-alpinisme décroche le feu vert final du CIO pour les JO

Rassemblés à Lausanne pour examiner les chantiers lancés il y a un an par la nouvelle présidente Kirsty Coventry, les membres du cénacle olympique ont, sans surprise, ratifié la décision prise le 10 juin par la commission exécutive.

Comme annoncé début juin, le programme sportif complet des JO 2030 dans les Alpes françaises – disciplines, épreuves, quotas d'athlètes – ne sera décidé que dans le courant de l'été, à une date pas encore fixée par le CIO: le combiné nordique est sur la sellette, alors que des épreuves de freeride pourraient faire leur apparition.