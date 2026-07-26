Du 1er au 3 août prochain, le Tour de France dames va sillonner une partie de la Suisse romande. La course cycliste s'élancera de Lausanne, et fera étape les jours qui suivent à Aigle puis Genève. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues aux abords du parcours et dans les fans zones prévues dans plusieurs villes romandes.

Pour la première fois, le Tour de France féminin s'élancera de Suisse. Vingt-et-une équipes, et 147 coureuses, sont annoncées, dont la Bernoise Marlen Reusser, qui vient de gagner le Tour de Suisse.

Les villes-étapes – Lausanne, Aigle et Genève – ont souhaité faire de cet événement une grande fête sportive et populaire autour du vélo. Des fans zones gratuites seront ouvertes dans chacune des trois villes avec des stands et des animations sans oublier les écrans géants qui permettront de suivre la progression des athlètes.

A Lausanne, où le coup d'envoi sera donné, la fan zone de la place de la Navigation, à Ouchy, ouvrira le 31 juillet déjà. Elle proposera un large programme d'activités gratuites comme des cours de sport (zumba, pilates, yoga), un parcours de draisiennes et des foodtrucks. Rebelote le lendemain, jour du 1er août, avec en soirée la cérémonie officielle de la Fête nationale, un concert de Lady O, gagnante de «The Voice», et les traditionnels feux d'artifice.

Départ à Lausanne

Le Grand départ sera donné le 1er août à 14h15 à l'avenue de Rhodanie, près d' Ouchy. Le peloton traversera Lausanne sous conduite jusqu'au stade de la Tuilière, où sera donné le départ réel de l'étape. Après une boucle de 137 kilomètres jusqu'au bord du lac de Neuchâtel, les coureuses reviendront à Lausanne et arriveront vers 17h45 pour un final au centre-ville, à Montbenon.

Le dimanche 2 août vers 14h20, le centre-ville d'Aigle accueillera le départ de la deuxième étape (149 km) qui se terminera à Genève avec une arrivée sur le quai du Mont-Blanc un peu avant 18h00, avec le jet d'eau en toile de fond. Enfin, le 3 août, les coureuses s'élanceront vers 13h25 de la plaine de Plainpalais, à Genève, pour gagner Poligny, en France.

Dans une centaine de communes

En tout, les concurrentes parcourront plus de 300 kilomètres en Suisse. Plus d'une centaine de communes les verront passer, ce qui n'ira pas sans perturbations de trafic. Les routes seront fermées environ deux heures avant le passage du peloton, ce qui permettra au public d'assister aussi au défilé de la caravane du Tour.

Les autorités recommandent au public d'utiliser les transports publics et de planifier son trajet à l'avance, en cas de déplacement en véhicule motorisé. A Lausanne, qui accueille un départ et une arrivée le même jour, des artères comme Saint-François seront bouclées une bonne partie de la journée. Plus de 4500 barrières «vauban» seront installées. Certaines lignes de bus seront déviées.

Pour les services de sécurité, l'un des enjeux est de garantir en tout temps la disponibilité des moyens sécuritaires (117, 118, 144), le cas échéant par un repositionnement géographique. Les services de défense incendie (SDIS) ont veillé à avoir du personnel en caserne, certains ont délocalisé leurs moyens d'intervention. Plus d'un millier de personnes seront engagées chaque jour rien que pour les forces de police et de protection civile.