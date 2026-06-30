Sept équipes suisses participeront dès mercredi au tournoi Elite16 de Gstaad. Les duos féminins, en particulier, espèrent monter sur le podium.

Beachvolley À Gstaad, les espoirs de podium reposent sur les Suissesses

Pour la 26e édition du tournoi traditionnel de l'Oberland bernois, quatre équipes féminines et trois équipes masculines représentent la Suisse. Les chances d'une place sur le podium lors de cet événement Elite16, le plus haut niveau de compétition professionnelle, restent intactes, notamment chez les femmes.

Les Bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, le duo qui avait décroché la 3e place l’année dernière, feront figure de favorites pour une place dans le top 3. Elles avaient obtenu l'an dernier le premier podium suisse depuis 2012.

Brunner/Hüberli: un début de saison en force

Sont également directement qualifiées pour le tableau principal Nina Brunner/Tanja Hüberli, qui n’en sont qu’à leur quatrième apparition commune cette année après leur réunion et un début de saison tardif, ainsi que Joana Mäder/Leona Kernen. Ces deux duos ont déjà atteint une fois chacun le top 4 cette année sur le circuit Elite16.

Chez les hommes, seuls Julian Friedli et Jonathan Jordan ont assuré leur place dans le tableau principal. Deux autres duos, Adrian Heidrich/Yves Haussener et Luc Flückiger/Andrin Kolb, participeront aux qualifications.

Pour les organisateurs, ce tournoi constitue également une répétition générale en vue des Championnats d’Europe. L’été prochain, ces derniers se disputeront à nouveau dans l’Oberland bernois. Après Bâle en 2002 et Bienne en 2016, ce sera seulement la troisième fois que ce tournoi continental se déroulera en Suisse.