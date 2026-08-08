Marlen Reusser, qui a perdu le maillot jaune vendredi au terme de la 7e étape du Tour de France, a regretté la façon dont elle et la Néerlandaise Demi Vollering avaient mené la chasse derrière Kasia Niewiadoma. «Nous nous sommes trop regardées», a dit la Suissesse.

«Demi et moi nous marquions trop, c'était vraiment stupide de notre part à toutes les deux», a déclaré la leader de la formation Movistar, désormais 3e du classement général à 39 secondes de la Polonaise, qui s'est adjugée la victoire d'étape au sommet du Mont Ventoux.

Après le démarrage de Niewiadoma, «Demi n'arrêtait pas d'attaquer super fort, je ne cessais de lui dire ‘ne fais pas ça, roulons simplement ensemble’ parce qu'on avait Kasia bien en ligne de mire», a raconté la Bernoise. «Si on fait des à-coups sans arrêt, on se prend chaque fois une bonne dose d'acide lactique dans les jambes et ça devient de plus en plus dur de rouler efficacement», a-t-elle poursuivi.

Les deux coureuses ont ensuite roulé plus efficacement dans les six derniers kilomètres, exposés au vent, mais sans pouvoir revenir sur Niewiadoma. «Aucune de nous deux ne voulait rouler à bloc avec l'autre dans la roue», a regretté Reusser qui s'est alors interrogée sur l'attitude de la Néerlandaise. «Je pense que Demi s'est un peu retenue à ce moment-là, je pense qu'elle aurait pu... je ne sais pas. Tout cela, c'était à l'avantage de quelqu'un qui est devant», a conclu la Suissesse.