Les patineurs russes et bélarusses vont être autorisés à participer de nouveau, sous statut neutre, aux compétitions internationales pour la saison 2026-2027. La Fédération internationale de patinage (ISU) l'a annoncé mardi.

Petr Gumennik avait déjà été autorisé à participer aux JO sous bannière neutre.

«Les athlètes représentant la Russie et le Bélarus pourront concourir sans aucun élément d'identification étatique, à savoir drapeaux nationaux, tenues nationales et hymnes nationaux», a fait savoir l'instance dans un communiqué.

Les patineurs russes et bélarusses restaient totalement exclus des compétitions internationales depuis 2022 en raison de l'invasion de Ukraine. L'ISU avait toutefois autorisé la participation d'un patineur et d'une patineuse russes sous bannière neutre aux JO de Milan Cortina en février dernier pour se plier aux recommandations du CIO.