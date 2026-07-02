La Suisse a regardé la Serbie dans les yeux lors des qualifications pour la Coupe du monde jeudi à Fribourg. Mais les Helvètes se sont tout de même inclinés 97-73 face à Jokic et sa bande.

En regardant le panneau d'affichage à la mi-temps et en voyant la Suisse menée seulement 49-44, il y avait certainement de quoi vérifier lunettes et verres de contact. Mais non, les joueurs d'Ilias Papatheodorou ont été exemplaires, en tout cas pendant les 28 premières minutes. Emmenés par un Alex Schumacher de gala, auteur de 19 points, les Suisses ont été très bons tactiquement avec pourtant une équipe au sein de laquelle il manquait plusieurs joueurs d'importance. Mention également à Selim Fofana avec ses 15 points.

Mais en dépit de ces bonnes choses, la Suisse a tout de même trouvé un adversaire de taille avec la Serbie. Nikola Jokic et Nikola Jovic (22 pts chacun) ont rendu la vie difficile aux Helvètes en défense. Et dès que les joueurs à croix blanche ont eu une petite baisse de régime au niveau de l'adresse, les Serbes se sont immédiatement engouffrés dans la brèche. Nikola Jokic, star des Denver Nuggets et l'un des meilleurs joueurs au monde, a inscrit 22 points, capté 14 rebonds et délivré 7 assists. Dans le dernier quart remporté 31-16, les Serbes ont fait parler leur puissance et leur plus grand talent, mais Papatheodorou a de quoi être satisfait de son équipe face à l'une des pointures au niveau mondial.