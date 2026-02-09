La Suisse aborde dès mercredi les Championnats d'Europe en Pologne avec six duos répartis équitablement chez les messieurs et chez les dames. L'an dernier, les paires helvètes n'avaient remporté aucune médaille, une première en cinq ans.

Européens de beachvolley Les Suisses pour effacer une anomalie et renouer avec la tradition

La Suisse est une grande nation du beachvolley sur la scène européenne. Au tableau historique des médailles, les messieurs occupent la 4e place avec quatre titres, cinq médailles d'argent et quatre de bronze. Les dames, avec quatre titres, quatre médailles d'argent et deux de bronze, se classent même au 3e rang.

Ces dernières années, ce sont elles qui ont signé les places d'honneur. Entre 2020 et 2024, Nina Brunner/Tanja Hüberli (championnes d'Europe en 2021 et 2023), Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré (gagnantes en 2020) et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se sont succédées sur le podium européen. Cette série impressionnante ne s'est arrêtée que l'année dernière.

Le duo Brunner/Hüberli, meilleur atout suisse

Cette année, les étoiles sont à nouveau alignées. Les médaillées de bronze aux JO de Paris 2024 Brunner et Hüberli font partie des grandes favorites après leur triomphe lors du tournoi Elite16 d'Hambourg. Les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont convaincu par leur régularité, atteignant les huitièmes de finale à quatre reprises en quatre participations. Pour elles, le temps d'un exploit est peut-être arrivé.

Seule une interrogation plane sur la paire Joana Mäder/Leona Kernen à propos de la forme de Mäder, qui s'est foulé le pied à Hambourg. Toutefois, après des tests effectués mardi, elle devrait confirmer sa participation.

Chez les messieurs, la dernière médaille européenne date d'il y a 20 ans. L'équipe Julian Friedli/Jonathan Jordan, classée 18e au tableau des engagés, est celle qui a le plus de chances de réaliser une performance de haut vol.

Dans les deux catégories de genre, 32 équipes sont réparties en huit poules de quatre. Au terme du premier tour, les vainqueurs et les perdants s'affrontent à nouveau, avant de passer directement aux phases à élimination directe. Deux succès assurent une qualification directe pour les huitièmes de finale, alors qu'une seule victoire permet d'accéder aux seizièmes de finale. La quatrième équipe est éliminée. La compétition commence mercredi et les finales se dérouleront dimanche.