La Suisse a décroché une deuxième médaille en conclusion des Mondiaux M20, dimanche à Eugene. Le relais féminin du 4x100 m s'est paré d'argent en Oregon, comme deux ans plus tôt à Lima.

Mondiaux M20 d’athlétisme Les Suissesses remportent l'argent sur le relais du 4x100 m

Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi et Joy Umegbolu n'ont dû s'incliner que face à la Jamaïque, tenante du titre. Avec un temps de 43''36, le quatuor helvétique a manqué le record suisse des moins de 20 ans et des moins de 23 ans de seulement quatre centièmes.

Pour la Suisse, il s'agit donc du deuxième podium dans ces joutes mondiales juniors, après le bronze remporté par l’heptathlète Anna Pfister. Samedi, la hurdleuse Jil Sanchez avait échoué au 4e rang en finale du 100 m haies.

Le relais masculin du 4x100 m (Emile Mumenthaler, Akira Eghagha, Luca Marrocco et Ashik Beguma) a pour sa part été disqualifié en finale après un premier passage de témoin manqué. Ses regrets seront moindres puisque le quartette avait terminé au 5e rang.