Les épreuves en grand bassin des Européens 2026 se disputent de lundi à dimanche à Paris, au Centre Olympique Aquatique de St-Denis. Voici les temps forts de la semaine pour la délégation helvétique.

Noè Ponti sera la figure de proue de la délégation suisse à Paris.

Lundi 10 août: Noè Ponti entame sa semaine avec les séries (prévues dès 9h30) puis les demi-finales du 50 m papillon (session du soir dès 18h30). Le Tessinois possède le troisième chrono européen de l'année. Le relais masculin du 4x200 m libre visera pour sa part une place en finale.

Mardi 11 août: Sauf accident, Noè Ponti visera la plus haute marche du podium en finale du 50 m pap', où le Russe Egor Kornev et le Français Maxime Grousset seront ses grands rivaux. Le Genevois Roman Mityukov sera quant à lui en lice dans sa discipline de prédilection, le 200 m dos, lors des séries puis des demi-finales.

Mardi 11 août, bis: Les séries matinales verront la prometteuse Kay-Lyn Löhr vivre son baptême du feu international chez les «grandes» sur 100 m brasse. Pour la Zurichoise de 18 ans, double médaillée d'argent aux récents Européens juniors (100 et 200 m), une qualification pour les demi-finales constituerait déjà un exploit.

Mercredi 12 août: Homme des grands rendez-vous, Roman Mityukov avait manqué le dernier, les Mondiaux 2025 à Singapour, où il avait dû se contenter d'une 7e place en finale. Le no 2 européen de la saison sur 200 m dos parviendra-t-il à s'offrir une sixième médaille dans un grand championnat en grand bassin?

Jeudi 13 août: S'il passe l'écueil des séries puis des demi-finales la veille, Noè Ponti visera le podium sur 100 m papillon le jeudi 13 août. Outre Maxime Grousset, il retrouvera aussi sur sa route le Hongrois Kristof Milak, champion olympique en titre de la discipline et meilleur performeur mondial de la saison.

Vendredi 14 août: Quadruple médaillé dans des Européens (argent sur 200 et 400 m libre en 2022, bronze sur les mêmes distances en 2024), Antonio Djakovic a accumulé les pépins physiques depuis les JO de Paris 2024. Le Thurgovien, qui n'a que 23 ans, espère retrouver le devant de la scène. Sera-t-il présent en finale du 200 m libre?

Samedi 15 août: Cinquième sur la distance aux JO 2024, Noè Ponti a finalement renoncé à s'aligner sur le 200 m papillon, qu'il juge trop énergivore. Mais cette épreuve ne manquera certainement pas de piquant avec notamment la présence espérée de la superstar française Léon Marchand en finale.

Dimanche 16 août: Le relais du 4x100 m 4 nages masculin a les moyens de se hisser en finale lors de cette ultime journée de compétition. Mais, faute de nageur de très haut niveau en brasse, sa tâche s'annonce particulièrement délicate. Il devra sans doute pouvoir compter sur Noè Ponti et Roman Mityukov dès les séries matinales.

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