Les Européens de Birmingham débutent lundi. Les temps forts seront nombreux pour la délégation suisse, qui peut espérer faire aussi bien que les neuf médailles conquises lors de l'édition 2024 à Rome.

Annik Kaelin à gauche, exulte dans la zone d'arrivée aux côtés d'Angelica Moser, à droite, lors des Championnats suisses d'athlétisme 2026.

Lundi 10 août

20h40: 5000 m. En bronze deux ans plus tôt à Rome, Dominic Lobalu fait à nouveau partie des outsiders, comme sur 10'000 m où il aura un titre à défendre le samedi 15 dès 20h25. Mais la concurrence s'annonce rude, avec notamment Jakob Ingebrigtsen et Jimmy Gressier.

21h50: finale du 100 m dames. No 1 européen de la saison avec ses 10''96 réalisés lors des championnats de Suisse, Géraldine Di Tizio-Frey sera l'une des favorites sur la distance-reine. Exemptée de 1er tour en tant que membre du top 12 de la discipline, la Zougoise résistera-t-elle à la pression? Un premier élément de réponse tombera lors des demi-finales (20h10).

Mardi 11 août

12h05: 1er tour du 800 m dames. Pas de passe-droit sur 800 m pour les 12 meilleur(e)s athlètes du continent. Audrey Werro, troisième performeuse de l'histoire grâce à ses 1'53''80 réalisés à Paris le 28 juin, devra gérer ses efforts tout au long de la semaine, à commencer par son 1er tour.

19h55: demi-finales du 100 m haies. Championne du monde en titre de la discipline, Ditaji Kambundji entrera en scène en demi-finales. Victime d'une élongation à une cuisse à la fin juin, la Bernoise devra peut-être déjà sortir le grand jeu pour se hisser en finale (21h30) tant la concurrence est rude sur les haies hautes.

20h16: finale de la longueur messieurs. En bronze dans la discipline en 2024, Simon Ehammer a une nouvelle fois opté pour la longueur au détriment du décathlon dans un grand rendez-vous. No 2 européen de la saison (8m51), l'Appenzellois devra notamment battre le Grec Miltiadis Tentoglou (8m66 en 2026) pour se parer d'or.

Kambundji et Joseph veulent frapper fort

Mercredi 12 août

19h55: demi-finales du 110 m haies. Jason Joseph, qui avait cueilli le bronze lors des Européens 2024, fait toujours partie des candidats au podium. Le Bâlois devra déjà passer l'écueil des demi-finales pour espérer frapper un grand coup en finale (21h47).

20h20: demi-finales du 200 m dames. Tenante du titre, Mujinga Kambundji était qualifiée d'office pour ces Européens, et aussi pour les demi-finales. La jeune maman n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme, et une qualification pour la finale (jeudi 13 à 21h50) constituerait déjà une belle performance.

Jeudi 13 août

12h10: demi-finales du 800 m dames. Deuxième partie du pensum d'Audrey Werro. La Fribourgeoise devrait à nouveau pouvoir s'économiser dans l'optique de la finale. Pour les deux autres Suissesses engagées, Valentina Rosamilia et Veronica Vancardo, une accession à la finale relèverait de l'exploit.

19h50: finale de la perche dames. Touchée à un pied à la fin juin, Angelica Moser semble à nouveau d'attaque. La Zurichoise est forcément motivée à l'extrême, elle qui a un titre à défendre. Mais elle devra probablement approcher sa meilleure marque (4m88) pour conquérir un nouvel or.

20h05: demi-finales du 200 m messieurs. Timothé Mumenthaler et William Reais avaient créé la sensation en 2024 à Rome en se parant respectivement d'or et de bronze sur le demi-tour de piste. Le Genevois, qualifié d'office pour ces demies, et le Grison, qui devra passer par un 1er tour, auront bien du mal à rééditer leur exploit.

Werro et Kälin, deux grosses chances

Vendredi 14 août

10h35: 100 m haies, 1re épreuve de l'heptathlon. En bronze en 2022 mais «seulement» 4e en 2024, Annik Kälin peut frapper un grand coup dans ces Européens. La Grisonne les aborde dans la peau du no 1 européen de l'année, grâce aux 6819 points cumulés à Ratingen fin juin.

21h46: finale du 800 m dames. No 1 mondial de la saison, Audrey Werro est la favorite logique de cette épreuve. Son duel attendu avec la championne olympique britannique Keely Hodgkinson, qui l'avait battue lors des Mondiaux en salle cet hiver à Torun, promet des étincelles.

Les relais suisses pour finir en beauté

Samedi 15 août

12h40: séries du 4x100 dames. Le relais féminin suisse «tourne» autour du podium depuis bientôt une décennie, que ce soit aux JO, aux Mondiaux ou aux Européens. Birmingham 2026 lui permettra-t-il de conquérir enfin une médaille? Réponse, si tout va bien, samedi dès 21h48 à l'occasion de la finale.

19h45: 800 m de l'heptathlon. Annik Kälin bouclera ses travaux d'Hercule avec le double tour de piste. La 4e des JO de Paris 2024 devra frapper fort dans ses disciplines fortes (longueur, 100 m haies, 200 m) pour aborder ce 800 m final dans les meilleures dispositions.

Dimanche 16 août

20h35: 4x100 m mixte. La Suisse fait partie des huit pays qualifiés pour cette épreuve nouvellement inscrite au programme, et pour laquelle il n'y a pas de demi-finales au menu. Le quatuor helvétique a donc mathématiquement 37,5 % de chances de monter sur le podium.

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