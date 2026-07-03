Après une journée de jeudi marquée par des défaites, les équipes suisses ont retrouvé leur rythme vendredi au tournoi Elite16 à Gstaad. Les trois duos féminins ont décroché la victoire ainsi que leur place pour les phases éliminatoires.

Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré célèbrent leur victoire, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l'Elite16 de Gstaad..

Beachvolley Gstaad sourit aux Suissesses: trois qualifications pour les phases finales

Joana Mäder et Leona Kernen, qui devaient absolument l'emporter face au duo autrichien Dorina et Ronja Klinger pour éviter l'élimination, ont répondu présent en s’imposant 15-10 dans le set décisif.

Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, ainsi que Nina Brunner et Tanja Hüberli, n’ont rien laissé passer lors de leur troisième match de poule et ont assuré leur qualification pour les 8es de finale de samedi grâce à des victoires en deux sets.

Les trois équipes féminines suisses ont toutes terminé deuxièmes de leur groupe et se sont ainsi directement qualifiées.

Les deux duos masculins suisses, Julian Friedli/Jonathan Jordan et Luc Flückiger/Andrin Kolb, avaient déjà fait leurs adieux jeudi au tournoi disputé dans l’Oberland bernois.