Les Golden State Warriors, qui n'ont pu recruter LeBron James cet été, ont prolongé le contrat du vétéran Draymond Green d'une saison pour 28 millions de dollars, rapportent des médias américains. Quatre fois champion NBA, Green a fait toute sa carrière dans la franchise de Californie, qui l'a recruté lors de la draft 2012.

Le mois dernier, Draymond Green (36 ans) avait refusé cette prolongation pour alléger la masse salariale des Warriors et leur permettre de rester dans les clous du plafond salarial même si LeBron James les avait rejoints. Mais le «King» James a choisi les Philadelphia 76ers pour sa 24e et sans doute dernière saison en NBA.

Ailier capable aussi de jouer pivot, Green a participé aux côtés de Stephen Curry aux titres conquis en 2015, 2017, 2018 et 2022 par la franchise basée dans la baie de San Francisco. Il était également de la partie avec Team USA dans sa conquête de l'or olympique à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Moins efficace au tir mais toujours actif en défense et leader de vestiaire, il demeure un élément important de l'effectif des Warriors.