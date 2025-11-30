Victorieux d'Angers 2-1 dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Florian Thauvin, Lens a pris la tête du championnat avec 31 points. Les «sang et or» comptent une longueur d'avance sur le Paris Saint-Germain, battu samedi à Monaco.

🚨🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗘𝗡𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 🇫🇷 !!! ❤️💛



🥇 RC Lens - 31 points

🥈 PSG - 30 points

🥉 OM - 29 points pic.twitter.com/z9mn5bW1ey — Actu Foot (@ActuFoot_) November 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Les Lensois, qui n'avaient plus occupé la première place de la L1 depuis 21 ans (août 2004), ont ouvert le score en fin de première période avec une magnifique frappe pleine lucarne de Thauvin (45e), qui a doublé la mise en seconde période (74e). Les Angevins ont réduit le score avec Djibirin Harouna (76e).