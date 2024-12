Comme l'a révélé ce lundi 2 décembre «L'Equipe», un supporter du Havre Athletic Club (HAC) âgé de seulement 6 ans a écopé d'une interdiction de stade jusqu'en début d'année prochaine.

Selon nos informations, le club du Havre a tout récemment pris une interdiction commerciale de stade à l'encontre d'un supporter âgé de... 6 ans. Il lui est reproché un jet de projectiles lors de la réception de Reims début novembre

Rédaction blue Sport Clara Francey

Filmé en train de lancer des gobelets en carton et des boulettes de papier sur la pelouse du Stade Océane lors de la rencontre de Ligue 1 opposant le HAC à Reims le 10 novembre dernier, un supporter du club du Nord de la France âgé de 6 ans (!) a été interdit de stade jusqu'en janvier prochain. C'est le quotidien sportif «L'Equipe» qui a révélé l'information.

«C'est un peu désolant mais on est obligés d'agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir», a expliqué une source interne du club au média français. L'oncle du petit garçon, qui ne l'en a pas empêché d'agir, s'est également vu interdire d'assister à trois matches.