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Ligue 1 A Lyon, Endrick ou l'ombre d'un doute

Gregoire Galley

11.4.2026

Arrivé en grande pompe fin décembre, prêté par le Real Madrid, le Brésilien Endrick devait dynamiser l'attaque de Lyon mais ses dernières performances avec l'OL, qui reçoit Lorient dimanche au Groupama stadium (20H45) en Ligue 1, contraignent l'entraîneur Paulo Fonseca à le recadrer.

Endrick traverse une période compliquée.
Endrick traverse une période compliquée.
IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse

11.04.2026, 13:35

«Je ne suis pas satisfait avec Endrick. Il m'a confié avoir été un peu fatigué de son voyage aux États-Unis avec le Brésil. Je ne suis pas là pour casser les joueurs mais j'attends plus d'un tel joueur pour être une solution pour l'équipe. Nous en avons besoin», a confié le technicien portugais vendredi en conférence de presse.

«Endrick doit être plus disponible. Il était bien marqué à Angers mais il est resté dans sa zone», a-t-il encore dit au sujet de son attaquant de seulement 19 ans.

Débuts tonitruants

Après des débuts tonitruants traduits par cinq buts et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matches, le Brésilien est en panne, comme l'attaque de l'OL.

Il n'a marqué qu'un but en deux mois, celui de l'égalisation en Ligue Europa sur le terrain du Celta Vigo (1-1) le 12 mars.

Paie-t-il son manque de compétition au Real Madrid ? «Je pense que oui. Jouer tous les trois jours pour Endrick, c'est beaucoup mais nous n'avons pas d'autres solutions actuellement et nous avons besoin de lui», a reconnu Paulo Fonseca.

Transféré de Palmeiras (D1 brésilienne) en décembre 2022 pour 60 millions d'euros au Real Madrid alors qu'il n'avait que 16 ans, il n'a rejoint l'Espagne qu'à sa majorité en 2024. Mais il n'a convaincu ni Carlo Ancelotti ni Xabi Alonso, ses deux entraîneurs successifs, et a été blessé du 21 mai au 14 septembre 2024. Avant son arrivée à Lyon, Endrick n'avait joué que 99 minutes réparties sur trois matches cette saison.

Dans sa chronique hebdomadaire dans le quotidien régional Le Progrès, l'ancien international de l'OL, Sidney Govou, avait prévenu. «Personne n'a assez de repères pour savoir ce qu'il est capable de faire même si c'est forcément un bon joueur. Attention, un remplaçant qui ne joue jamais, c'est souvent qu'il y a un problème», avait-il averti.

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Objectifs individuels

«Il aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux aspirations collectives de l'équipe. C'est ce qui me dérange», avait encore dit Govou.

En venant à l'OL, Endrick espérait se relancer avec la Seleçao (15 sélections, 3 buts) en vue de disputer la Coupe du monde aux États-Unis, Canada et Mexique (11 juin-19 juillet). Mais sa place est encore loin d'être acquise.

Durant la dernière trêve internationale, il n'est entré qu'à la 76e minute contre la Croatie (3-1), provoquant un penalty et délivrant une passe décisive.

«Individualiste, je ne suis pas sûr qu'il a le profil pour faire jouer les autres. Il veut absolument marquer», avait constaté l'ancien attaquant de l'OL dès le 26 janvier, évoquant «un joueur que l'on attendait en N.9». Or, il évolue comme ailier droit où son jeu est peut-être trop lisible et désormais bien analysé par les défenseurs de Ligue 1.

A cinq journées de la fin du championnat, l'OL est descendu de la troisième à la sixième place après une série de six matches sans victoire en Ligue 1, neuf toutes compétitions.

Si son arrivée a dopé les ventes de maillots et l'exposition médiatique de l'Olympique lyonnais, c'est désormais sur le terrain qu'Endrick est attendu, au moment où Lyon joue sa place en Europe.

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