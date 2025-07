Le Bâlois Breel Embolo fera face à une concurrence accrue à Monaco. L'attaquant du Barça Ansu Fati a été prêté pour une saison avec une option d'achat à l'ASM, a officialisé le club de la Principauté.

Keystone-SDA ATS

Les deux clubs et le joueur étaient tombés d'accord pour un prêt pour une saison, assorti d'une option d'achat de 11 millions d'euros. Selon une source proche du dossier, Barcelone va prendre en charge une grande partie du salaire de Fati. En revanche, le club blaugrana touchera un important intéressement sur une éventuelle plus-value à la revente, à la condition que Monaco lève l'option de transfert en mai prochain puis cède le joueur ultérieurement.

Né en Guinée-Bissau le 31 octobre 2002, Fati a fait ses débuts professionnels avec Barcelone à l'âge de 16 ans. Sous les couleurs catalanes, il a disputé 123 rencontres (29 buts) et remporté deux championnats d'Espagne (2023 et 2025). International espagnol à 11 reprises, il avait participé au Mondial 2022. En 2024/25, il a vécu une saison très compliquée et émaillée de nombreuses blessures, ne disputant que onze matches sans inscrire le moindre but.