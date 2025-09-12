La blessure du gardien Lukas Hradecky, recruté à Leverkusen pour retrouver de la stabilité au poste, remet en lumière le Suisse Philipp Köhn déclassé après deux saisons irrégulières, au moment où Monaco se déplace samedi (21h05) à Auxerre et débute jeudi la Ligue des champions.

Philipp Köhn sera à nouveau le gardien titulaire de Monaco, pour au moins deux mois... IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Comme l'an passé, lorsque Radoslaw Majecki s'était blessé avant la saison, Köhn débutera la Ligue des champions comme titulaire avec Monaco. Il le doit, cette fois, au forfait de Hradecky, victime d'une entorse du genou gauche et absent deux mois.

Pourtant, le 31 août contre Strasbourg (3-2), l'entraîneur Adi Hütter a longtemps hésité avant de sortir la recrue finlandaise, touché à la 62e minute. Après deux buts encaissés, dont le premier très évitable, il s'est quand même résigné à faire entrer Köhn (78e). Le Suisse a été décisif devant l'Équatorien Kendry Paez (86e).

«Il nous a beaucoup aidés, en réalisant un grand arrêt, reconnaît Hütter. Il a immédiatement pris ses marques. Pendant la pré-saison, ses matches étaient aussi plus que convenables.» «Nous avons une grande confiance en lui, et j'espère qu'il réalisera ses meilleures performances au cours des prochaines semaines», assène encore Hütter, qui indique: «Philipp est prêt à jouer. Il est dans un bon état d'esprit et a des qualités.»

A l'annonce de la tuile concernant Hradecky, la direction du club a d'ailleurs estimé qu'un joker était inopportun. «La durée de blessure de Lukas ne le nécessite pas, et on croit dans nos gardiens», explique le directeur général Thiago Scuro.

A 27 ans, Köhn, arrivé en Principauté à l'été 2023, sous contrat jusqu'en 2028, se voit donc offrir une troisième possibilité de montrer qu'il est taillé pour le poste. Mais son passé ne plaide pas en sa faveur...

«Le mieux préparé mentalement»

Titulaire dès son recrutement en provenance de Salzbourg, Köhn avait toutefois été sorti de l'équipe en cours de saison, remplacé par Majecki, après plusieurs erreurs, dont celle, fatale, un après-midi hivernal de février 2024 à Louis-II, sur un coup-franc lointain de son compatriote Vincent Sierro, alors capitaine d'un Téfécé victorieux (2-1).

Si, la saison dernière, il a débuté les neuf premiers matches, dont deux en C1, il a retrouvé le banc au retour de blessure de Majecki.... avant de reconquérir sa place mi-mars jusqu'à la fin de saison, à la suite de maladresses de son confrère. Köhn compte donc déjà 45 titularisations avec Monaco.

A l'heure des bilans, en mai dernier, Hütter saluait l'importance du Suisse, inconstant, auteur notamment en avril d'une grossière erreur à Brest en fin de rencontre (1-2), mais en confiance.

«Pour un gardien, l'erreur en fin de match est la pire, expliquait Köhn le 25 avril. Après Brest, j'ai réagi. L'équipe m'a soutenu. La semaine suivante, la victoire contre Marseille (3-0) a été importante. J'ai fait de bons arrêts, donné de la confiance à l'équipe et ressenti la confiance de mes coéquipiers.»

Pourtant, cet été, la direction a engagé Hradecky, 35 ans, capitaine à Leverkusen, 101 sélections avec la Finlande, considéré comme plus stable dans ses performances que Köhn et Majecki. «On a toujours eu des discussions ouvertes avec nos gardiens, explique Scuro. On n'a jamais caché qu'on souhaitait recruter.» S'est alors posée la question : qui, de Köhn ou Majecki, était capable d'être à nouveau doublure ?

«Philipp était mentalement le mieux préparé pour rester no 2, continuer à travailler, se battre, avec l'engagement mental adéquat pour faire face aux défis proposés, précise Scuro. Il l'a montré contre Strasbourg.»

Majecki, lui, voulait jouer, n'importe où. «Il n'y a pas eu de conflit entre nous, conclut Scuro. On a eu des conversations présentant nos projets pour chacun, et pris des décisions. Parfois, les joueurs n'en sont pas satisfaits. Mais c'est notre travail. Ensuite, le temps peut apporter des surprises. Philipp a désormais l'opportunité de jouer. On compte sur lui.»