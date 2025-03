Paulo Fonseca a pris cher. L’entraîneur de Lyon a été suspendu jusqu’au 30 novembre après son coup de colère dimanche face à Benoît Millot, l’arbitre de la rencontre remportée 2-1 par Lyon face à Brest.

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Keystone-ATS Clara Francey

La Commission de discipline de la Ligue professionnelle a assorti la sanction de mesures restrictives inédites dans le cas d'un entraîneur en exercice. Il est en effet interdit au Portugais d'accéder au vestiaire de son équipe avant le match et à la mi-temps avant le 15 septembre, sur le modèle de l'UEFA pour les Coupes d'Europe. Paulo Fonseca ne peut évidemment pas non plus s'assoir sur le banc pendant les rencontres.